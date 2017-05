Secret Story de retour : On en sait plus sur la saison 11

Après le succès fou de Loft Story, émission diffusée en 2001 sur M6, plusieurs programmes de télé-réalité ont vu le jour à la télévision française. Ainsi, en 2006, Secret Story débarquait sur TF1. Plus de 10 ans plus tard, le programme n'a pas pris une ride. Désormais diffusée sur NT1, l'émission d'enfermement regroupe toujours plus d'adeptes... au point même que la onzième saison serait déjà en préparation. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre Guillaume Genton à l'antenne d'Europe 1 dans Le Grand Direct des Médias ce mardi 2 mai.

"La décision a enfin été prise : la télé-réalité va revenir sur NT1 pour une onzième saison", a alors assuré le journaliste. Plus encore, Guillaume Genton a indiqué que Secret Story 11 devrait débarquer sur NT1 dès la fin de l'été, tout comme les saisons 9 et 10 du programme. Toujours selon ses informations, Christophe Beaugrand serait aux commandes de la télé-réalité.

Des déclarations qui font écho aux révélations de nos confrères de Puremédias. En mai 2016, soit il y a un an déjà, la rédaction avait indiqué qu'Endemol et le groupe TF1 avaient d'ores et déjà signé pour une onzième saison de Secret Story. "Selon nos informations, la chaîne et le producteur ont signé non pas pour une mais pour deux saisons, assurant ainsi au programme d'être à l'antenne en 2016 et 2017", avaient-ils précisé. Toutefois, pour l'heure, ces indications sont à prendre avec des pincettes. En effet, à quelques mois de la fin de l'été, ni Endemol, ni le groupe TF1, ni Christophe Beaugrand n'ont confirmé la préparation d'une onzième édition de Secret Story. Affaire à suivre donc...