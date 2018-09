Ségolène Royal : Ses mots émus après le mariage de Thomas et Emilie Broussouloux

"J'étais fière de voir mon fils franchir une nouvelle étape de sa vie", clame Ségolène Royal dans les pages du magazine Point de vue. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a livré ses sentiments sur l'union de son fils Thomas et dit tout le bien qu'elle pense de la belle Émilie Broussouloux.

Lors du mariage de son fils Thomas (33 ans), en Corrèze, Ségolène Royal était particulièrement heureuse. Il faut dire que le jeune homme lui avait fait une demande particulière. "J'étais vraiment émue quand j'ai accompagné Thomas à la fois à la mairie [de Meyssac, NDLR] et à l'église. J'étais très touchée que lui et Émilie me le proposent. Je lui ai donné le bras, je sentais à la fois son bonheur, son émotion, la mienne...", confie-t-elle à Point de vue. Et l'ancienne ministre de l'Écologie de raconter comment son fils aîné – François Hollande et elle sont également les parents de trois autres enfants, Élise, Julien et Flora – lui a annoncé qu'il comptait se marier. "Il m'a appelé un jour pour me voir parce qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Nous sommes allés déjeuner en tête à tête... Il m'a annoncé la nouvelle", a-t-elle relaté. Entre mère et fils, il y a une véritable complicité. D'ailleurs, on avait pu voir Ségolène Royal à un concert de Joyce Jonathan, ex-compagne de Thomas...

Lors de la réception, l'ancienne figure phare du Parti socialiste a livré sur son fils un discours très touchant débutant par des vers du poème Si de Rudyard Kipling. "Thomas, je t'ai vu devenir un homme quand tu avais 22 ans... Au moment de la campagne présidentielle de 2007", lui a-t-elle dit. Il est vrai qu'à l'époque, le jeune homme s'était énormément impliqué dans la campagne de sa mère. "C'est vrai qu'à chaque meeting, je les cherchais dans la foule, lui et ses amis. Je m'appuyais sur le regard de Thomas. Samedi, j'ai saisis l'occasion pour le remercier aussi", a-t-elle dit au magazine. À propos de se son fils, elle ajoute : "Il est courageux. Il fait des choix argumentés, raisonnés, des choix forts. Puis il est d'une gentillesse ! Ce n'est pas que la mère qui parle en disant cela... Il cherche toujours de solutions. Il est foncièrement positif, profondément affectueux."

Ségolène Royal, qui affirme que son fils et sa jeune épouse n'ont pas pris cet "engagement à la légère" et "s'unissent pour longtemps", relate également que Thomas a parlé de sa femme Émilie Broussouloux (27 ans) comme de "la mère de ses enfants". La prochaine étape de leur vie à deux ?

Thomas Montet

