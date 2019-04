Selena Gomez au naturel : son selfie enflamme la Toile !

Selena Gomez est officiellement de retour sur Instagram pour le grand bonheur de ses fans. Après une longue période d'absence (notamment à cause de son hospitalisation dans une clinique psychiatrique fin 2018), la jeune chanteuse et actrice de 26 ans a bien l'intention de rattraper le temps perdu... Vendredi 5 avril 2019, elle s'est emparée de son compte Instagram pour y publier un selfie qui a fait un raz-de-marée en quelques heures.

Si Ariana Grande a détrôné Selena Gomez en devenant la personne la plus suivie sur Instagram (avec 150 millions de followers), l'ex-petite de Justin Bieber n'est pas en reste du tout. Loin de là... Grâce à ce selfie où elle pose avec un léger maquillage très naturel et les cheveux ondulés, la belle brune a totalement cassé le réseau social. Chiffres à l'appui ! En moins de 24 heures, la photo a été likée près de 10 millions de fois, de quoi donner le tournis. Sans oublier les nombreux messages adorables et les compliments sur sa beauté naturelle !

Côté carrière, Selena Gomez a repris du poil de la bête. En plus d'honorer son statut d'égérie pour les marques Puma et Coach, la belle brune sera prochainement à l'affiche du film d'horreur, The Dead Don't Die, du génial Jim Jarmusch. Le 12 mars, on a pu la retrouver dans le clip I Can't Get Enough de Benny Blanco.