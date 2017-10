Selena Gomez : Craquante égérie de Coach, elle prépare les fêtes de fin d'année

La planète Mode est le théâtre d'une guerre des égéries sans fin ! Coach y lance une nouvelle offensive, menée par son ambassadrice Selena Gomez. La jolie brune figure sur la campagne publicitaire de la marque américaine, consacrée aux fêtes de fin d'année...

Les Kardashian ne sont donc pas les seuls à préparer Noël et le Nouvel An ! Selena Gomez s'y met également en apparaîssant sur la nouvelle campagne de Coach. L'actrice et chanteuse de 25 ans a été photographiée par Steven Meisel et porte une robe en dentelle partiellement transparente, à imprimés. Un col en fourrure, un sac (collection "Dinky") en cuir matelassé rose fluo et un perfecto clouté complètent son look.

Toujours pour Coach, Selena Gomez a posé pour la campagne publicitaire automne 2017. La petite amie du chanteur The Weeknd y met en avant une autre collection d'accessoires de la marque, baptisée "Edie".