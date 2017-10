Selena Gomez sauve un fan du suicide

Selena Gomez sait qu'elle doit son incroyable succès à ses millions de fans, sans qui elle n'aurait jamais pu réaliser certains de ses plus grands rêves, comme celui de tourner avec Woody Allen. Proche de son public depuis toujours, la star américaine de 25 ans est sensible à leurs états d'âme, et notamment à leur mal-être.

Informée le week-end dernier des sombres intentions de l'un de ses Selenators qui envisageait de se suicider, Selena Gomez l'en a dissuadé. Se sentant concernée par le sort de son fan, un jeune homme de 25 ans prénommé Jacob, la compagne de The Weeknd lui a envoyé un message plein d'espoir qui a permis d'éviter le pire. "Je me fiche de savoir si tu m'aimes ou non, le suicide n'est jamais la bonne réponse. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, s'il te plaît écris-moi – tu es aimé par ta famille et tes amis, crois-moi. Je t'aime", lui a-t-elle écrit. Touché par ces mots inattendus de Selena, Jacob les a partagés sur sa page Instagram, commentant : "Oh mon dieu selena gomez m'a écrit, merci de te soucier de moi quand personne ne l'a fait autour de moi :(((("" Depuis, le jeune homme prend la vie autrement, il se sent "plus fort que jamais".