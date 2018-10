Selena Gomez internée et dépressive : De retour pour les fêtes de fin d'année

Bien qu'internée et dépressive, Selena Gomez participera bien aux fêtes de fin d'année ! L'ambassadrice de Coach figure sur la nouvelle campagne publicitaire de la marque américaine. Ses fans ont hâte d'en découvrir les images...

Le scoop est signé Page Six ! Le site du New York Post révèle que Selena Gomez apparaîtra bien sur la campagne de Coach pour les fêtes de fin d'année. Ladite campagne verra le jour début novembre. En revanche, la jolie brune de 26 ans fera place à l'acteur et nouvelle égérie de Coach Michael B. Jordan pour la série publicitaire du printemps 2019, publiée au mois de janvier.