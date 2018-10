Justin Bieber : Sa femme Hailey Baldwin demande à changer de nom

Le flou a longtemps été entretenu autour du mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin avant que TMZ ne mette définitivement fin au mystère. C'est le 13 septembre 2018 que le chanteur canadien de 26 ans et le mannequin américain de 21 ans sont devenus mari et femme après avoir obtenu une licence de mariage au tribunal de New York tandis que le prêtre Jeffrey Quinn, membre de Nyack College (une communauté universitaire chrétienne privée), a officié.

Si aucune fête n'a pour l'instant été organisée, Hailey Baldwin a franchi une étape supplémentaire dans sa vie de jeune épouse. Bien que son nom de famille soit très connu, souvent associé à son célèbre oncle acteur Alec Baldwin, la jolie blonde est prête à l'abandonner.

TMZ révèle en effet que la BFF de Kendall Jenner a fait une demande pour devenir officiellement madame Bieber. The Blast, qui a la même information, apporte une donnée supplémentaire qui n'est pas sans importance. Hailey Baldwin a adressé cette demande de changement de nom le 10 octobre dernier, date à laquelle Selena Gomez, l'ex de Justin Bieber, a été internée dans une clinique psychiatrique de la côte Est américaine. La chanteuse américaine de 26 ans suit une thérapie comportementale dialectique après avoir subi un "choc émotionnel". Le récent mariage de Justin et Hailey n'y est pas pour rien.

D'après nos confrères, la démarche d'Hailey Baldwin est liée à une volonté de capitaliser dessus. Dans le futur, le top model pourrait ainsi utiliser "Hailey Bieber" comme marque déposée pour de futurs projets. Une idée qui ne manquera pas de faire grincer des dents les fans les plus sceptiques...