Selena Gomez internée en clinique psychiatrique après un "choc émotionnel"

Nouvelle inquiétude autour de Selena Gomez. Selon les informations révélées mercredi 10 octobre 2018 par le site TMZ, la chanteuse de 26 ans a été admise "deux fois en deux semaines" dans une clinique privée, la seconde hospitalisation ayant déclenché un gros "choc émotionnel". "Elle se trouve désormais dans un établissement psychiatrique pour suivre un traitement", ajoutent nos confrères qui précisent qu'elle suit une thérapie comportementale dialectique (TCD), une technique de psychothérapie qui permet de traiter les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité borderline. L'établissement en question est situé sur la côte Est américaine.

D'après son entourage, Selena Gomez se trouvait à son domicile de Studio City (Californie) lors du dernier week-end de septembre lorsque la première crise est survenue. Un membre de sa famille l'avait conduite au Cedars-Sinai Medical Center. Un an après avoir subi une greffe de rein pour tenter de mieux combattre le lupus qui la ronge depuis des années, la jeune femme souffrirait de complications. TMZ explique ainsi que son taux de globules blancs (les cellules du système immunitaire) est très bas, une mauvaise nouvelle qui l'a chamboulée et contrariée au plus haut point.

Hospitalisée quelques jours, Selena Gomez avait finalement été admise de nouveau à l'hôpital la semaine dernière car les résultats de sa prise de sang étaient toujours mauvais. Peu de temps après, elle "a insisté pour sortir de l'hôpital, mais les médecins lui ont dit qu'elle ne pouvait pas. Elle a fait une crise et elle a paniqué, subissant un choc émotionnel".

Dépressive depuis de longues années, Selena Gomez avait laissé entendre que les choses n'allaient pas fort en ce moment. Le 24 septembre dernier, elle avait annoncé sur Instagram qu'elle s'offrait un nouveau break des réseaux sociaux. Avant de quitter la plateforme, elle avait organisé un live pour répondre aux questions des fans, évoquant ses problèmes de santé mentale en répétant que la dépression avait consumé sa vie ces dernières cinq années.