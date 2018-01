Selena Gomez et Justin Bieber réunis aux Mexique pour un Nouvel An "discret"

Très discrets depuis plusieurs semaines et désireux de rester à l'écart de toute médiatisation depuis que la presse a révélé que jeune femme était en froid avec sa mère Mandy Teefey (celle-ci s'étant fermement opposée à leurs retrouvailles), Selena Gomez et Justin Bieber se sont secrètement retrouvés au Mexique, plus précisément à Cabo San Lucas, pour célébrer le Nouvel An ensemble.

Comme l'a révélé lundi 1er janvier 2018 le site E! News, le chanteur de 23 ans a effectivement rejoint sa dulcinée plusieurs heures après son arrivée. L'interprète de Purpose se trouvait déjà au Mexique après avoir passé du temps avec les siens pour Noël. "Justin est arrivé à Cabo à bord d'un avion privé en provenance de Cancun où il a passé quelques jours avec sa famille. Il est arrivé samedi soir (30 décembre) et a posé ses valises dans une villa face à l'océan située à dix minutes de celle où logeait Selena", a confirmé un indiscret.

La folle éclate à la plage

Réconciliés depuis fin octobre, date à laquelle ils ont décidé de donner une nouvelle chance à leur amour malgré quelques tensions déjà perceptibles, Selena Gomez et Justin Bieber ont donc fêté l'arrivée de 2018 "discrètement" avant d'observer des "feux d'artifices au-dessus de l'océan".

Un jour avant le réveillon du Nouvel An, la chanteuse de 25 ans avait été photographiée lors d'une journée à la plage avec ses amies. En maillot de bain une-pièce, Selena Gomez était apparue avec un sourire radieux pour profiter du beau temps et s'éclater dans les vagues. Une photo publiée sur le compte Instagram de son amie Raquelle Stevens la montre en grande forme, levant les mains au ciel.