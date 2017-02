Selena Gomez et The Weeknd : In love à Paris pour la tournée du chanteur

Ils n'étaient pas encore prêts à s'afficher ensemble lors de la cérémonie des Grammy Awards, le 12 février dernier à Los Angeles. Mais une chose est sûre, Selena Gomez et The Weeknd ne passent pas un jour l'un sans l'autre, la première accompagnant actuellement le second sur toutes les dates de sa tournée européenne.

Lundi 27 février, la star de 24 ans et le chanteur de 27 ans ont ainsi attiré l'attention des photographes à la sortie de leur hôtel parisien, La Réserve, dans le quartier huppé des Champs-Elysées. Accompagné des proches collaborateurs de l'artiste canadien, le couple s'est offert une soirée décontractée avant de regagner sa suite.

Mardi, l'interprète de Starboy sera en concert à l'AccorHotels Arena de Bercy. Ses premières parties sont assurées par les rappeurs Lil Uzi Vert et Bryson Tiller, avec lesquels il s'est affiché à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Toujours dans l'ombre pour soutenir son chéri, Selena Gomez a quant à elle été vue aux concerts d'Amsterdam et de Zurich ces derniers jours. Lorsqu'elle n'était pas dans les tribunes, la célèbre brunette était installée dans une pièce en coulisses et suivait le concert de son "baby", comme elle se plaît tant à l'appeler, sur un téléviseur.