Selena Gomez : La star "en a assez d'être définie" par rapport à ses petits amis

Très heureuse en couple avec The Weeknd, Selena Gomez aurait bien un conseil ou deux à donner à son ex-petit ami Justin Bieber, qui a profité de quelques occasions ces dernières semaines pour tacler son nouveau chéri.

Selon les informations rapportées par TMZ, la chanteuse de 24 ans pense qu'il est temps que son ancien compagnon "tourne la page de son obsession" à son égard. "Selena n'est pas en colère contre Justin, elle n'a plus aucun contact avec son ex", écrivent nos confrères. En d'autres termes, la jeune femme se moque bien de ce que fait ou pense le Biebs, bien qu'il serait souhaitable qu'il passe enfin à autre chose.

Mieux, la pétillante brunette serait désormais déterminée à ne plus jamais se faire voler la vedette par ses histoires d'amour. Selena Gomez en a effectivement "assez que tout le monde essaye de la définir par l'homme qu'elle fréquente", passé, présent ou futur. "Elle est fière de ses accomplissements en tant que chanteuse et pense qu'à chaque fois qu'elle sort avec quelqu'un les gens oublient qu'elle est une artiste, une productrice de télévision, l'égérie de la marque Coach et la personne la plus suivie sur Instagram", ajoute TMZ. Rien que ça.

La demoiselle a déjà pris quelques dispositions pour affirmer son identité et mettre en avant une image de femme forte et indépendante. C'est pour toutes ces raisons qu'elle a notamment refusé de s'afficher officiellement au bras de The Weeknd lors des Grammy Awards, le 12 février dernier. "Et elle prend bien soin, lorsqu'elle est avec lui, de se présenter en tant qu'individu propre", et non comme la petite amie du Starboy, lit-on.

A propos de The Weeknd, qui a officiellement débuté sa tournée européenne à Stockholm le 17 février, TMZ ajoute qu'il "rit" des rumeurs liées à sa dernière chanson, Some Way, chantée en featuring avec le rappeur Nav. Plusieurs médias s'étaient en effet questionnés sur la signification des paroles, certains affirmant qu'elles étaient une attaque visant Justin Bieber. "Cette chanson a été écrite bien avant qu'il commence à sortir avec Selena, donc ces histoires sont ridicules." C'est dit !