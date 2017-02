Justin Bieber esseulé à la St-Valentin : The Weeknd enfonce le clou !

De retour sur la toile, Justin Bieber partage à nouveau son quotidien avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, où il compte quelques 77,6 millions d'abonnés, le chanteur s'est plaint de n'avoir aucun rencard pour la St-Valentin.

"Tout ce que je voulais, c'était une Valentine et je n'en ai même pas une !, s'est-il lamenté dans une vidéo publiée en Story sur son compte. Le jeune homme de 22 ans a ensuite repris une citation du film Dumb & Dumber avec Jim Carrey . Je n'ai rien à bouffer, je n'ai pas de boulot, nos perruches perdent la tête et je n'ai pas de Valentine."

Visiblement ce n'est pas la joie pour l'interprète de What Do You Mean, qui ne semble guère plus avoir le coeur à rire depuis que son ex-compagne de longue date Selena Gomez s'est recasée avec le phénomène du moment, le chanteur The Weeknd.

Le Biebs s'est publiquement moqué de celui qui l'a remplacé sur les réseaux sociaux, esquivant la cérémonie des Grammy Awards pour dîner avec des amis à qui il a ironiquement déclaré que sa chanson préférée du moment était Starboy, signée de son ennemi jurée, avant d'exploser de rire pour signifier qu'il se moquait ouvertement de lui.

Pas rancunier pour un sou, The Weeknd lui a répondu en musique. "Je crois que ta meuf tombe amoureuse de moi. D'après elle, mes prouesses sexuelles et mon jeu de langue sont un remède. Tout ce qu'elle veut c'est un nigga qui, comme moi, ne joue pas", a-t-il lâché dans sa nouvelle chanson Some Way en featuring avec le rappeur Nav. Selena Gomez appréciera.

Coline Chavaroche