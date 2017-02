Selena Gomez : Un tacle à Justin Bieber et une luxueuse surprise pour The Weeknd

Selena Gomez sait comment faire plaisir à son nouvel amoureux, The Weeknd. Cette semaine, le chanteur phénomène du moment fête son 27e anniversaire et la popstar lui a fait un superbe cadeau. Selon les informations du site TMZ, l'interprète de Same Old Love a organisé une fête surprise à son chéri, qui a célébré l'événement avec ses plus proches copains.

Ce lundi 13 février, les rappeurs French Montana, 2 Chainz, Big Chain ainsi que Travis Scott, Migos et Bryson Tiller se sont tous retrouvés au restaurant Dave & Buster's, qui est l'un des endroits préférés du chanteur à Hollywood, pour une folle soirée.

Les garçons ont pu profiter de l'établissement privatisé rien que pour eux de 23h à 2h du matin, et avaient un accès illimité au bar et aux jeux proposés par la chaîne de restauration. Apparemment Travis Scott, qui a collaboré avec The Weeknd sur le titre Wonderful, les a tous explosés à Dance Dance Revolution.

Selena Gomez était aux abonnées absentes, tout occupée qu'elle est à New York où la Fashion Week bat son plein. En revanche, la chanteuse qui vient de dévoiler sa nouvelle chanson en collaboration avec le DJ Kygo, intitulée It Ain't Me et clairement adressée à son ex Justin Bieber "pour qui elle ne sera plus là", a pris soin de régler la note. Elle a déboursé plus de 30 000 dollars pour offrir à son nouveau compagnon et ses amis cette superbe soirée entre mecs.

Que les fans du couple se rassurent, l'anniversaire de The Weekend tombe officiellement ce jeudi 16 février et la chanteuse fera sans doute le déplacement pour retrouver l'élu de son coeur, dont elle est de plus en plus éprise, au grand désespoir de son ex Justin Bieber, toujours désespérément seul.