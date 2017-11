Sergio Garcia et Angela : Les jeunes mariés attendent un bébé

Pour Sergio Garcia, l'année 2017 aura vraiment été extraordinaire à tous égards. Pas seulement parce que la star espagnole du golf a glané trois victoires dont un succès de prestige au Masters d'Augusta, enfilant la célèbre veste verte le jour même où son regretté compatriote et prédécesseur Seve Ballesteros aurait eu 60 ans, mais aussi parce qu'il est désormais un homme marié... et un futur papa ! 2018 s'annonce donc tout aussi exceptionnelle...

Un peu plus de trois mois après leur mariage, célébré en juillet dans un ranch au Texas, Sergio Garcia et Angela Akins, qui avait fait la connaissance du champion de la petite balle blanche dans le cadre de ses activités de journaliste pour la chaîne spécialisée Golf Channel, se préparent en effet à accueillir leur premier enfant : une petite fille, comme les intéressés l'ont signalé via les réseaux sociaux.

"La meilleure nouvelle possible pour Angela et moi ! Bébé Garcia arrivera en mars 2018, juste à temps pour porter cette splendeur pour le Masters [qui se dispute chaque année en avril, ndlr]", a écrit l'Espagnol de 37 ans sur Instagram, révélant ainsi la grossesse de sa femme, en légende de la photo d'une grenouillère inspirée du tournoi phare portant l'inscription "J'ai appris du maître : mon papa". Un joli cadeau signé tata Ashlee et tonton Parker.