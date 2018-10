Séverine Ferrer : Photo souvenir de sa grossesse pour une date importante

Séquence nostalgie et émotion pour Séverine Ferrer. Parce que ce mardi 23 octobre 2018 n'est pas une date comme les autres, la maman de trois enfants a tenu à marquer le coup pour le 18e anniversaire de son fils aîné Joshua.

Celle qui a fondé My agency, agence de mannequins enfants, s'est replongée dans ses photos personnelles pour retrouver des instants immortalisés durant sa grossesse et après la naissance de son fils. L'animatrice de 40 ans, qui a récemment fait son grand retour à la télévision après de longues années d'absence, a ainsi proposé deux images à ses 8345 abonnés d'Instagram.

Séverine Ferrer apparaît topless, dans une longue jupe noire et le ventre arrondi puis avec Joshua, bébé, blotti dans ses bras. "18 ans Happy BDay My Son!!! So proud of you ❤️ I ❤️ U!!!", commente-t-elle en légende.