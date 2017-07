Sharon Stone "médiocre" selon Madonna : La réponse de l'actrice est superbe !

Les amoureux de cinéma et autres passionnés du Festival de Cannes se souviennent de cette image, il y a 9 ans, de Sharon Stone et Madonna bras dessus bras dessous sur les marches pour le film I Am Because We Are. Les deux iconiques stars américaines paraissaient alors complices, deux grandes amies devant un torrent de flashs et le monde les admirant. Pourtant, en vérité, leur histoire n'est pas aussi rose...

Le site Radar Online a publié une lettre manuscrite de Madonna dans laquelle l'interprète des tubes Like A Virgin, Frozen et Hung Up s'en prend violemment à sa consoeur Whitney Houston, ainsi qu'à Sharon Stone. L'auteure-compositrice-interprète américaine qualifie notamment la star de Basic Instinct de "médiocre". Nous sommes dans les années 90 et la missive aurait été adressé à John Enos, un ancienne histoire d'amour de la madone. "Il est si irritant de lire que Whitney Houston a la carrière musicale que je rêve d'avoir et que Sharon Stone a la carrière cinématographique que je n'aurais jamais. Je ne dis pas que j'aimerais être ces femmes, plutôt mourir. Elles sont horriblement médiocres et on les prend pour des modèles de vertu afin de m'humilier", dit notamment Madonna.

Evidemment mise au courant, Sharon Stone s'est empressée de répondre. Et de quelle manière ! Plutôt que pointer du doigt une trahison faite par une femme qu'elle considère comme une de ses amies, l'actrice a refusé le clash avec une classe qui ne peut lui être que louable. "Je sais que je suis ton amie. J'ai par moments secrètement rêvé d'être une rockstar... et je me suis effectivement sentie médiocre, comme tu l'as si bien expliqué, lui écrit la comédienne sur les réseaux sociaux, avant de rajouter : Comme tous ceux qui ont survécu assez longtemps le savent, toi et moi savons qu'accepter notre propre médiocrité est le seul moyen de découvrir nos points forts... et de devenir ce que nous sommes toutes les deux devenues. Je t'aime et je t'adore. Je ne laisserai pas tes vieilles lettres privées me monter contre toi."