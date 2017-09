Shera Kerienski lynchée après ses tweets sur Rihanna : Son geste radical !

Ces dernières semaines, rien ne va plus pour Shera Kerienski. Après la polémique sur sa blackface, la youtubeuse française est de nouveau lynchée sur la Toile. Jeudi 21 septembre 2017, elle a eu le privilège de se faire maquiller par Rihanna lors de la présentation de la marque Fenty Beauty by Rihanna à Paris. Le hic ? L'ex-chroniqueuse de TPMP (C8) a, quelque temps auparavant, publié des messages insultants envers la chanteuse...

Bien que datés, les tweets de Shera Kerienski ont rapidement refait surface. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâchait pas ses mots, qualifiant Rihanna de "sal*pe" et de "go en carton".