Shera Kerienski (TPMP) amincie : elle dévoile les secrets de sa perte de poids

Pour sa santé, elle a alors décidé de manger plus sainement et de réduire les quantités. "Je me suis retrouvée à acheter des produits bio, des légumes, des fruits", a-t-elle confié. Mais pas seulement. En effet, Shera Kerienski a également diminué les produits laitiers et la viande rouge, pour privilégier la viande blanche et le poisson.

Une première étape qui a porté ses fruits, comme elle l'a confessé : "Je me sens mieux dans ma tête, je me sens moins déprimée, plus légère, j'ai meilleure mine. J'ai beaucoup plus de pêche, avant j'étais fatiguée tout le temps."