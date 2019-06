Shia LaBeouf et FKA twigs déjà séparés ? L'acteur vu à la messe avec une autre !

Mais que se passe-t-il entre Shia LaBeouf et FKA twigs ? L'acteur de 32 ans et sa chanteuse britannique n'ont plus été aperçus ensemble depuis avril 2019. Alors que les rumeurs de séparation enflent un peu plus chaque jour, Shia LaBoeuf a été aperçu au bras d'une mystérieuse brune le 2 juin 2019 alors qu'il se rendait à la messe de Kanye West, organisée à Calabasas (Californie, États-Unis). Ils ont été vus marchant côte à côte, aux abords de l'église.

Pour ne rien arranger, une source proche du couple formé par Shia LaBeouf et FKA twigs a confié à E! News qu'ils étaient "en pause". Selon cette personne restée anonyme, ils ont préféré "rester séparés quelque temps depuis mai, à cause de leurs agendas". En effet, l'artiste de 31 ans est enchaîne actuellement les concerts pour son World Magdalene Tour. "Ils ont tous les deux mis leur relation en pause. FKA se concentre pour sa tournée. Elle voulait s'y lancer corps et âme. Ils attendent d'être disponibles pour savoir ce qu'il adviendra de leur couple", est-il détaillé. JustJared rapporte également que Shia et FKA n'auraient "pas beaucoup communiqué" ces derniers mois et que leur relation serait devenue "tumultueuse" au fil des jours.

Rencontrés sur le tournage du film Honey Boy, Shia LaBeouf et FKA twigs sont officiellement ensemble depuis septembre 2018. Avant son idylle avec l'acteur, la chanteuse était fiancée à Robert Pattinson. Shia s'affichait quant à lui avec une certaine Mia Goth. Ils s'étaient unis à Las Vegas lors d'une cérémonie menée par un sosie d'Elvis. Les couples de stars passionnent toujours autant.