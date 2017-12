Shy'm en manque de public : "Pas assez de tickets vendus", elle fait face...

Shy'm ne remplit plus les salles ? L'artiste de 32 ans a été contrainte d'annuler une partie de sa tournée, autour de l'album Héros dont la sublime pochette est signée Pierre et Gilles, par manque d'enthousiasme du public. L'interprète du tube Et Alors ! devait entamer cette tournée par trois dates aux Folies Bergère de Paris, du 9 au 11 février 2018 ; les deux dernières ont été rayées de son programme, comme trois autres en France. Sur Twitter, Shy'm assume sans langue de bois ce cuisant revers.

Dans une série de tweets postés il y a quelques heures, la chanteuse revient sur ces annulations et se montre plutôt bonne joueuse : "Les amis, les fidèles, les nouveaux, les autres... Si cela ne tenait qu'à moi, je les aurais toutes faites ces dates, à moitié vides (à moitié pleines), en aurais même ajouté cinquante autres, vous savez à quel point je peux être rock et non conformiste quand il s'agit de nos rendez-vous et de mes engagements, que j'ai toujours à coeur de tenir quand je peux encore le faire. Avec envie, coeur et passion. Malgré parfois la délicatesse des situations auxquelles je peux m'exposer. En toute connaissance de cause et en assumant toujours. On se l'est prouvé lors de notre dernier rendez-vous à Bercy, dans l'atmosphère douloureuse et intense du triste mois de novembre 2015, en maintenant ces deux concerts et en décidant de monter sur scène dans cette immense salle, les sièges à moitié vides, mais surtout une salle à moitié pleine [en dépit des attentats, Shy'm avait tenu son engagement malgré le désistement bien compréhensible de nombreux fans encore sous le choc des attentats, NDLR]. De vous qui étiez là, et qui êtes venus vous amuser et militer avec nous. Et tant que vous serez au rendez-vous, je continuerai à jouer, kiffer, danser, planer, sauter dans la foule, pleurer, rire, pleurer de rire, oublier, vivre ces moments incomparables et magiques avec vous."

Otage autant que vous

"Je tiendrai toujours mes engagements tant que les décisions m'appartiendront encore. Mais ces décisions, je ne peux les prendre que jusqu'à un certain point. Et dans ce cas malheureusement ce n'est plus de mon ressort. Ça me frustre et me déçoit autant que vous (...) J'aurais alors pu laisser un communiqué de presse propre, classique et consensuel vous inventer mille et une excuses justifiant ces annulations. Et me cacher derrière, lâche ou désinvolte. Mais non." La chérie de Benoît Paire joue cartes sur table avec ses fans : "Les vraies raisons sont simples et je vous les dis ici : les cinq dates annulées correspondent aux cinq salles dans lesquelles il n'y a pas eu assez de tickets vendus afin de les maintenir."

"Vous m'avez vue m'engager et m'épanouir dans de nouveaux projets toute cette année, l'écriture et la composition de HÉROS, la présentation de Nouvelle Star, vous avez vaguement eu vent d'autres aventures à venir mais cette tournée je l'attends tout autant que vous, qui plus est dans cette formule, plus intimiste et organique. Il s'agit donc de cinq dates, et même si j'en suis otage autant que vous, je suis celle qui dois s'excuser pour celles et ceux que cela concerne." L'artiste termine sur une note plus positive : "Toutes les autres sont en revanche bel et bien maintenues et de nouvelles dates qui viendront s'ajouter en été seront d'ailleurs bientôt annoncées. Voilà, je ne peux pas être plus transparente et claire sur ce sujet. Après ces quelques jours de vacances, je retrouve mes compagnons de route, de scène, de kiffe, qui ont tout aussi hâte de se réunir et de commencer à préparer ce show. Avec amour, respect et surtout sans ego, je vous dis à très, très vite. Love You fort."