Shy'm fière de son papa : Ses tendres déclarations !

Shy'm fait partie des artistes qui préfèrent préserver leur vie privée. Rares sont les fois où l'interprète de Mayday expose ses proches. Mais Tamara Marthe (de son vrai nom) accepte de faire des exceptions de temps à autres. Pour preuve, elle a récemment dévoilé un rare cliché de sa maman Sophie sur son compte Instagram. Et en 2015, c'est son papa Harry qu'elle mettait en avant dans son clip Il faut vivre, extrait de son premier album best of A nos dix ans.

On y découvrait l'ex-candidate et jurée de Danse avec les stars en cavalière sexy et amoureuse. Son papa apparaît au tout début de la vidéo tel un mentor qui la guide sur son grand cheval noir. "Je trouve qu'il a la classe mon papa", a confié la chérie de Benoît Paire lors de son entretien avec Nikos Aliagas pour 50 minutes inside, samedi 4 février 2017.

Puis, après avoir précisé que la musique et l'équitation étaient des passions qu'elle partageait avec son père, la jeune femme de 31 ans a confié : "J'avais envie d'une certaine façon de le remercier. C'est quelqu'un de très pudique, je pense que j'ai tenu ça de lui, donc on ne se parle pas beaucoup. On se dit beaucoup de choses avec les passions qu'on partage. Le cheval, je sais que c'est une passion pour lui depuis des années et que ça allait lui faire plaisir."

De tendres déclarations qui ne manqueront pas d'émouvoir Harry Marthe, le premier membre de sa famille a avoir été mis en lumière par l'artiste.