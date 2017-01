Benoît Paire enfant : Saurez-vous reconnaître le chéri de Shy'm ?

Le compagnon de Shy'm aurait-il essayé de faire oublier sa mauvaise prestation au tournoi de Sydney ? Alors qu'il espérait entamer sa nouvelle saison avec de bons résultats et trouver un nouvel élan positif après sa saison 2016 particulièrement délicate, Benoît Paire ne décolle pas.

Le tennisman s'est fait sortir dès le premier tour en Australie, éliminé dans la nuit du 9 au 10 janvier par un jeune Australien inconnu au bataillon, Alex De Minaur, 17 ans et 333e mondial (6-3, 6-3 7-6 [1] en 1h46').

Et alors qu'il s'était promis de ne plus laisser son caractère explosif s'exprimer sur le court, Benoît Paire a déjà failli. Battu en demi-finales du tournoi de Chennai le 7 janvier par l'Espagnol Bautista Agut, le Français est encore sorti de ses gonds, envoyant délibérément une balle droit dans le public et invectivant l'arbitre. Un craquage comme le chéri de Shy'm sait si bien les faire.