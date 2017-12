Shy'm : "La boule au ventre" pour évoquer son histoire avec Benoît Paire

Ensemble ou plus ensemble ? Shy'm et Benoît Paire ont toujours été très bons pour entretenir le flou. Le doute se fait encore très intense ces derniers temps puisque cela fait plusieurs mois que la chanteuse et animatrice de Nouvelle Star et le joueur de tennis ne se sont pas montrés ensemble, mettant ainsi définitivement fin au jeu du chat de la souris qu'ils avaient notamment instauré sur Instagram. Benoît Paire n'était pas présent dimanche 3 décembre lorsque Shy'm a fêté son 32e anniversaire entourée de ses "amours" comme elle l'a indiqué dans une story éphémère postée sur sa page Instagram au cours de la joyeuse soirée.

Cuisinée par Faustine Bollaert dans le nouveau numéro de Femme actuelle, dégustant une tartelette Bourdaloue en plus de leur interview, Shy'm n'échappe pas aux questions sur sa vie amoureuse. Comme toujours, la jolie brune n'ouvre pas les portes de son jardin secret et donne tout de suite le ton : "Je n'en dirai rien." "Le seul fait de l'évoquer et j'ai la boule au ventre. Je ne parle même pas de lui à mes amis et ma famille. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans mon couple, je ne suis pas très bavarde", confie Shy'm.

Bien décidée à en savoir plus, Faustine Bollaert tente une autre approche. L'animatrice – qui est devenue une oreille attentive sur France 2 avec son émission de confidences Ça commence aujourd'hui – questionne Shy'm sur le type d'amoureuse qu'elle est. "Je ne pense pas être facile, car je ne suis pas démonstrative. C'est pour ça que j'ai un tatouage à l'intérieur de la lèvre où il y a marqué 'Je t'aime'", lui explique-t-elle. C'est avec ce même tatouage surprenant que la chanteuse avait fait parler d'elle lors de son passage dans Touche pas à mon poste en septembre dernier. Quand elle n'arrive pas à dire "Je t'aime", Shy'm retourne sa lèvre !

L'intégralité de l'interview de Shy'm par Faustine Bollaert est à retrouver dans Femme actuelle en kiosques le 4 décembre 2017.