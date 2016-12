Shy'm, Laetitia Milot, Sarah Fraisou... Les transformations capillaires de 2016

L'année 2016 a une fois de plus été riche en changements capillaires pour les célébrités ou les candidats de télé-réalité. Couleurs osées, nouvelles coupes... on fait le point !

Des stars colorées

Impossible de parler de changement capillaire sans évoquer Shy'm. Pas une année ne passe sans que la compagne de Benoît Paire ne change de look, pour preuve, l'été dernier elle avait opté pour un carré. Mais son changement le plus marquant a été effectué en octobre dernier et personne n'a plus l'oublier. En effet, la chanteuse a succombé à une coupe garçonne et... au blond platine, avant de tenter la coupe champignon. De quoi en étonner plus d'un. Et elle n'était pas la seule. Mélanie Da Cruz (Les Anges 8), Emilie Nef Naf, Aurélie Preston (Les Marseillais/Les Anges) Julien Tanti et Kevin Guedj (Les Marseillais), Nicolas Scandale (Secret Story 9) et bien entendu, M. Pokora.

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir opté pour une couleur qui sort de l'ordinaire. L'actrice Laetitia Milot s'est fait teindre les cheveux en rouge en mars dernier, dans le cadre d'un projet professionnel. Un changement qui avait fait son petit effet auprès de ses fans.

Du côté des candidats de télé-réalité, le flashy était aussi de mise. Si Adixia est restée sobre en optant simplement pour une couleur brune, son petit ami Paga a osé les mèches rouges et bleues. Nadège Lacroix est quant à elle passée par le rose, le violet, le brun et le blond vénitien. Et côté coupe, elle a changé de longueurs (grâce à la magie des extensions) au gré de ses envies. On n'oublie pas la candidate des Anges 8 Sarah Fraisou qui a succombé au gris pour les besoins d'un shooting.

Des coupes qui décoiffent

Concernant les coupes de cheveux, on a pu compter sur Erika Moulet et Coralie Porrovecchio pour mettre un peu de folie dans l'année 2016. L'ancienne chroniqueuse de TPMP avait dévoilé une coupe étonnante, en janvier dernier : ciselée au carré sur un seul côté et des mèches aux longueurs diverses sur la frange. Pour sa part, l'ex-candidate des Anges a rasé une partie de l'arrière de son crâne et a fait dessiner des tâches de léopard. Des choix osés qui n'ont pas toujours fait l'unanimité.