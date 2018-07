Shy'm mutine face à Kyo entre concert et soutien aux Bleus !

Cette année encore, Fabrice et Barbara Ravaux ont pu compter sur la présence de plusieurs artistes pour venir chanter au concert caritatif en faveur de leur association Enfant Star et Match, qui s'est tenu à la pinède Gould à Antibes Juan-les-Pins.

Sur scène, on a ainsi pu voir Shy'm qui affichait un air mutin avec ses deux gros noeuds dans les cheveux façon coupe kawaï. La chanteuse, récemment confondue avec Nicole Scherzinger, a pu croiser le groupe Kyo, le duo de l'Eurovision Madame Monsieur, Nicoletta ou encore Caruso, la jeune Lou Jean, Liane Foly, Yannick, Cris Cab, le rappeur Sofiane, la chanteuse Mey, Ridsa, la sensation pop française du moment Hoshi... Le spectacle était présenté par l'animateur Jérôme Anthony et, à ses côtés, on a aussi vu Véronique de Villèle.

Alors que l'ambiance était assurée sur scène, en coulisses aussi il y avait de l'animation. Et pour cause ! Les stars ont pu regarder la demi-finale opposant l'équipe de France à la Belgique, pour la Coupe du monde. Une rencontre remportée par les Bleus et saluées par les stars du show, drapeau tricolore dans les mains pour faire quelques photos.

L'association, fondée depuis plus de dix ans, a pour objectif d'initier, de favoriser et d'encourager la pratique du sport aux enfants malades (essentiellement le tennis, les Ravaux sont propriétaires d'un club de tennis), sans restriction de pathologie et dans toute la France. Les bénéfices de ce concert, incluant le prix des entrées, les dons des privés et des partenaires comme Carrefour Market ou Burger King, serviront à offrir des vacances aux enfants.

