Shy'm : Perruque rose et robe en cuir façon SM, son look étonnant !

On le sait (et ça qui fait son charme),Shy'm ne cesse de tester de nouvelles choses en matière de mode. On l'a connue avec tous les styles : très féminine pour un événement glamour, déjantée ou encore très sportswear pour la promotion de son dernier album, Agapé. Le 29 mai 2019, l'artiste aux milliers d'albums vendus a publié deux photos sur son compte Instagram. On la voit portant une perruque rose !

Dans les sous-tons pêche, cette perruque flatte à merveille le teint de la chanteuse. Ravie de son style capillaire, Shy'm a confié qu'elle aurait bien gardé ce look plus longtemps. "Garder ces cheveux à vie #ColleSuperGlue", a t-elle écrit en légende de ces deux images. Vestimentairement parlant, Shy'm avait choisi de porter un haut court en cuir noir et clouté. Avec toutes ces boucles, ceintures et jupe façon bas résille, Shy'm a donné à son look des allures de tenue SM, pour le plaisir de ses followers, qui ont été plus de 30 000 à plébisciter ses clichés. Des personnalités comme Laâm ou encore Chris Marques ont aussi approuvé le style de la chanteuse.

"J'ai toujours aimé les gens différents. Mon oeil a toujours été attiré par les gens dans la rue qui s'habillent différemment, qui ont une personnalité, qui disent des choses dans la façon dont ils s'habillent, par rapport à la façon dont ils se coupent les cheveux (...) Même au collège, je ne voulais pas m'habiller comme les autres", a t-elle confié en mai 2019 à Brut. Shy'm a encore prouvé qu'elle avait tout sauf un style lisse.