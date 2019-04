Shy'm très décolletée : Tenue osée sur Instagram, ses fans sous le charme

C'est si long d'attendre la sortie de son propre album. Shy'm doit trépigner d'impatience en attendant que son dernier disque, Agapé, soit dans les bacs. D'un style plutôt RnB, avec les collaborations avec de nouveaux artistes urbains comme la géniale Chilla, Vegedream, qu'on connaît pour son hymne de la Coupe du monde de football, ou encore le rappeur Youssoupha. En misant sur un style dans l'air du temps, Shy'm essaie de faire oublier le petit flop de son album Héros, écoulé à seulement 30 000 exemplaires.

On le comprend, le lancement d'Agapé est un moment particulièrement stressant pour la belle artiste de 33 ans. Mardi 16 avril 2019, elle a fait part de son impatience en publiant une photo sur Instagram. En légende, on pouvait lire : "On est donc sur 10 jours d'attente." Un texte accompagné d'un emoji triste et d'un hashtag "26 avril", soit la date de sortie de son album.

Sur le cliché, l'ex de Benoît Paire est vêtue d'une robe façon trench, assez déstructurée et asymétrique. Une tenue qui dévoile habilement les formes de la chanteuse et son joli décolleté. Ses cheveux sont relevés en queue de cheval haute, à la Ariana Grande, et elle porte un maquillage dans les tons nude. Cette photo est tirée d'un shooting réalisé il y a une semaine. Sur d'autres clichés publiés par son styliste et son make up artist, on voit que Shy'm porte également de grandes cuissardes à motifs tournesol. Des vêtements signés Luchilla, une créatrice marseillaise. Son look osé est déjà plébiscité par 25 000 fans, dont son producteur de longue date, Cyril Kamar, qu'on connaît sous le pseudonyme K-Maro. Camille Cerf a aussi commenté la photo de Shy'm, laissant un emoji.