Chris Marques et Sandrine Quétier : retrouvailles pour un show événement !

Sandrine Quétier a quitté l'animation de Danse avec les stars en 2017, mais son amour pour le spectacle est resté intact. Tout comme ses relations avec l'un des jurés de l'émission de TF1, Chris Marques.

Le spécialiste des danses latines de 40 ans et sa fiancée Jaclyn Spencer – qui ont remporté trois titres de champions du monde de salsa – sont à l'origine d'un spectacle sensationnel, Alors, on danse ?, que le public parisien a découvert le 3 mai 2019 au Casino Paris. Parents d'un petit garçon Chris Marques et Jaclyn Spencer ont imaginé ensemble un show retraçant les moments les plus fous de leurs vingt années de vie commune, de voyages et de spectacles. "Au départ, on imaginait raconter notre histoire avec Jaclyn. Finalement, on a eu beaucoup d'idées folles, on ne voulait pas être accroché à la réalité, on souhaitait partir sur des choses plus abstraites, plus conceptuelles", confiait Chris Marques au Parisien à la fin du mois d'avril. Les parents du petit Jackson (né en octobre 2016) ont laissé libre cours à leur imagination en mêlant chorégraphies pointues, 3D et réalité augmentée.

Pour leur premier spectacle, le metteur en scène et le chorégraphe ont fait appel aux services d'un des danseurs de Danse avec les stars, Christophe Licata, mais aussi de son épouse Coralie. Ils ont également recruté Sandrine Quétier, ultrasensuelle en body et résille pour chanter et danser sur scène, mais aussi de Robbie Kmetoni, gagnant de l'édition australienne de l'émission So You Think You Can Dance.