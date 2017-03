Shy'm : Sa nouvelle couleur à la Fifty Shades qui enthousiasme ses fans !

Shy'm est un peu comme Rihanna, elle ose toutes les folies capillaires. En octobre dernier, la célèbre chanteuse de française de 31 ans confiait sa belle chevelure à la coiffeuse Delphine Courteille et au maître coloriste Frédéric Mennetier. Après plusieurs heures de travail soigné, l'interprète de Mayday s'offrait une nouvelle tête blond platine, dévoilée officiellement lors de la Fashion Week parisienne. Nouveau changement de look pour la compagne de Benoît Paire à l'approche du printemps, elle est passée au... gris.

C'est via sa page Instagram que Shy'm (Tamara Marthe de son vrai nom) a exposé sa nouvelle couleur de cheveux, tout de suite validée par ses fans. Visiblement allongée sur un lit, les épaules dénudées et la bouche colorée d'un joli rouge bordeaux, la charmante chanteuse joue, comme elle aime si bien le faire, avec les mots. "50 nuances de Gris", a-t-elle légendé sa photo, en référence à la célèbre saga Fifty Shades of Grey. Très peu regretteront en effet le blond platine qui est loin d'avoir fait l'unanimité. "J'adoreeeee", "C'est beau", "Tellement magnifique", les compliments fusent.

Quelques heures avant de dévoiler officiellement son nouveau gris, Shy'm avait publié une autre photo sur laquelle on distinguait l'abandon du blond. Beaucoup avaient déjà salué ce changement capillaire, même si certains pensaient qu'elle était de retour au brun. "Bien mieux en brune", "Mmm très jolie en brune ça te va mieux", "Cette couleur te va à merveille", "Aaaaaah t'es plus blonde", "Plus jamais blonde hein mais jamais", pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

De quoi ne pas lui faire regretter d'avoir franchi le cap du gris si tendance.