Shy'm rayonnante au côté de Maître Gims pour un concert d'exception à Agadir

Comme chaque année depuis 2006, la ville d'Agadir a accueilli le 14 octobre dernier le traditionnel Concert pour la tolérance, événement qui célèbre la paix, le dialogue et l'amitié entre les cultures. Enregistré à la plage, le concert animé par Jérôme Anthony et l'humoriste marocain Eko sera diffusé le 28 octobre prochain sur W9. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Invité spécial de cette 12e édition, Maître Gims était entouré de nombreux artistes de renom venus du Maroc mais aussi de France. Shy'm, Corneille, Vitaa, Keen V et Loïc Nottet étaient réunis sur scène pour un concert d'exception baptisé cette année La grande soirée des Mille et une nuits de Maître Gims.

Claudio Capéo, Douzi, Ridsa, Animux, Ehla, Bigflo et Oli, Arcadian, Maxime Guény et Richard Orlinski étaient également conviés pour cette soirée musicale et festive. Au total, plus de 200 000 spectateurs étaient réunis, assistant à ce véritable moment de communion entre les artistes français et marocains, heureux de célébrer cette grande fête multiculturelle.

Devant un public conquis, Maître Gims a par ailleurs débuté le spectacle en interprétant l'hymne national marocain et Vitaa a accueilli sur scène des dizaines d'enfants qui ont accompagné une partie de sa performance. Pour rappel, le Concert pour la tolérance est le plus grand événement musical co-organisé par le Maroc et la France.