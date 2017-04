Shy'm : Ses fans très en colère après une décision controversée

Triste nouvelle pour les fans de Shy'm, et plus particulièrement ceux qui ne résident pas en région parisienne. Alors que la chanteuse très tatouée avait promis, un peu plus tôt dans l'année qu'elle irait retrouver ses nombreux admirateurs lors d'une mini-tournée de dix dates, dont trois à Paris, l'interprète de Il Faut Vivre a finalement été contrainte d'annuler sa venue.

Si les trois dates prévues aux Folies Bergères ont été maintenues le 22, 23 et 24 juin prochain, toute sa série de concerts prévue dans les petites salles de France a été annulée. Que se cache-t-il derrière cette annulation ? Si certains supposent que la chanteuse aurait eu du mal à remplir les salles de province, officiellement la raison est toute autre : Shy'm souhaiterait se consacrer à la réalisation de son nouvel album, qui prend plus de temps que prévu.

"Il y a eu des délais supplémentaires pour la production de son prochain album, décalé à septembre prochain. D'ici là, tous les concerts ont été annulés", précise Décibels Productions, responsable de l'organisation de la tournée au journal Le Parisien. A l'origine, le nouvel opus sur lequel elle travaille avec son mentor de toujours K-Maro devait sortir dans le courant de l'été. Elle avait d'ailleurs publié un premier extrait, intitulé Mayday, il y a quelques semaines.

Pour l'instant, la bombe de 31 ans n'a pas encore réagi à l'annonce de cette décision. Mais sur les réseaux sociaux, les fans déçus n'ont pas tardé à faire savoir leur mécontentement. Les "Shymi Soldiers" ont regretté que "la chanteuse leur crache à la gueule en annulant sa tournée". "Un caprice d'enfant gâté", pour les uns, "une décision décevante", pour les autres. Toujours est-il qu'ils sont de plus en plus nombreux à réclamer une explication.

Coline Chavaroche