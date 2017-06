Shy'm trop maigre ? Son corps suscite admiration ou inquiétude

Inquiets, ils n'ont pas voulu critiquer l'artiste mais se sont questionnés sur sa silhouette qu'ils trouvent trop fine : "On constate juste qu'elle a perdu énormément de poids et que c'est dommage. Mince elle était canon, mais là ce n'est plus mince qu'elle est mais maigre. Et ce n'est pas beau. Elle a toujours un visage magnifique mais son corps était beaucoup plus beau avant. Ce n'est pas une critique que de dire les choses."

Shy'm a été dernière vue à Roland-Garros, où elle était venue soutenir son amoureux, le tennisman français Benoît Paire. La chanteuse très tatouée sera aux Folies Bergères à Paris les 22, 23 et 24 juin prochains.