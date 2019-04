Sibeth Ndiaye et son compagnon : "Le mari le plus merveilleux de la terre..."

Le 31 mars 2019, cette personnalité de l'ombre, au service d'Emmanuel Macron depuis 2014, est entrée dans la lumière : Sibeth Ndiaye est nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Elle a rencontré les lecteurs du Parisien (édition du 7 avril) et évoqué le poids d'une telle responsabilité sur sa famille ainsi que le soutien de son époux.

Sibeth Ndiaye et son mari, Patrice Roques, sont parents de trois enfants - des jumelles de 7 ans et un petit garçon de 4 ans. Une lectrice du Parisien lui demande comment elle trouve son équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La porte-parole de 39 ans répond que son époux est d'un grand soutien dans sa carrière dans les arcanes du pouvoir : "A part avoir le mari le plus merveilleux de la terre, je ne sais pas [comment je trouve cet équilibre]... Il a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses pendant des années. Je suis d'ailleurs favorable à une plus grande reconnaissance du congé parental pour les hommes [de nombreuses personnalités se sont récemment engagés dans ce sens, NDLR]. Avant d'accepter le porte-parolat, j'ai beaucoup hésité. Je me demandais si je pouvais allier les deux. Mais je me suis aussi dit que je pouvais peut-être servir d'exemple. Comme ma mère, magistrate, l'a été pour moi ainsi que mes trois grandes soeurs qui ont toutes fait un beau parcours."

Invitée mercredi 3 avril sur le plateau de BFMTV, Sibeth NDiaye évoquait déjà l'importance de ses soeurs dans sa décision : "La famille, c'est un pilier, c'est très important pour moi. J'avais besoin qu'elles aussi soient très à l'aise avec ça, puisque ça impacte votre famille, qu'on donne les noms de vos proches dans la presse. C'était important qu'elles soient d'accord avec moi", expliquait la porte-parole.