Sinéad O'Connor, suicidaire et esseulée : Un vieil amour vient la hanter...

Il y a quelques jours, Sinéad O'Connor postait une vidéo alarmante sur son compte Facebook dans laquelle elle se dit suicidaire et abandonnée de tous. La chanteuse irlandaise dit vivre depuis deux ans au fin fond du New Jersey, loin de sa famille et de ses quatre enfants et ne recevoir l'aide que d'un psychiatre. Tandis que la chanteuse britannique Annie Lennox s'émeut de son état, le Daily Mail a enquêté et révèle l'amer conflit qui pourrait expliquer la crise publique de Sinéad O'Connor...

Nos confrères ont en effet eu vent de la bataille juridique qui oppose la chanteuse à son manager de longue date et premier amour, Fachtna O'Ceallaigh. Âgé de 70 ans, l'homme accuse Sinéad O'Connor (50 ans) d'avoir mis fin abusivement à leur collaboration en 2012 ainsi que de l'avoir diffamé dans une lettre publiée sur son site officiel et celui d'un fanclub. Il lui réclame plus de 500 000 euros. Selon l'avocat de la chanteuse, une audience préliminaire a eu lieu il y a une dizaine de jours à Dublin sans l'intéressée, incapable de se défendre en raison de son état de santé mentale.

Premier amour, dernière guerre

Fachtna O'Ceallaigh, de vingt ans son aîné, a rencontré Sinéad O'Connor lorsqu'elle avait à peine 17 ans. Ensemble, ils ont construit une grande carrière qui a connu son apogée en 1990 lorsque sa reprise de Nothing Compares 2 U de Prince a fait d'elle une star mondiale. Mais cet apogée correspond aussi à la fin de leur histoire d'amour et l'on raconte que les larmes de Sinéad dans le clip étaient dédiées à son ancien amant. Cette rupture amoureuse ne les a pas empêchés de poursuivre leur collaboration jusqu'en 2012. Alors en pleine tournée, la star s'est laissé dépasser par ses démons, et le manager, qui a également travaillé pour U2, en a fait les frais.

Pour le Daily Mail, il ne fait aucun doute que cette nouvelle bataille judiciaire pousse Sinéad O'Connor dans ses retranchements. Sur Facebook, Annie Lennox (moitié du duo Eurythmics et artiste solo aux millions d'albums vendus dans le monde) s'est émue de l'état de santé de sa consoeur dans un message : "Je viens juste de regarder ce pénible appel à l'aide de Sinéad O'Connor. (...) Je réalise combien ses problèmes mentaux sont sérieux, elle a l'air complètement laissée pour compte et je m'inquiète pour sa sécurité. N'y a-t-il pas de proches amis ou de la famille pour être à ses côtés et lui apporter un peu d'amour ?" Et la star, décorée par Elizabeth II en 2010 pour son travail humanitaire en Afrique, de conclure : "C'est terrible de la voir dans cet état de vulnérabilité."