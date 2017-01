Sinik : Bye bye le rap, découvrez son étonnante reconversion !

Il a fait d'une autre de ses passions son nouveau métier. Alors que son dernier album remonte à 2015, Immortel II, Sinik a officialisé la fin de sa carrière de rappeur.

Au cours d'un reportage réalisé le 9 janvier dernier par LCI, l'ex-chanteur de 36 s'est dévoilé dans sa nouvelle fonction : gérant d'un salon de tatouages qui a ouvert ses portes en février 2016, Watch My Tattoo, situé dans le 14e arrondissement de Paris.

Toujours avec la même allure, le crâne rasé, Sinik s'est félicité d'avoir tenté une telle reconversion qui en a surpris plus d'un, notamment ses fans. "Y a du monde, ça tourne bien. On est un jeune salon, on part de tout en bas, il a fallu se créer une clientèle, fidéliser les gens qui viennent. Mais tu vois les commentaires que l'on a sur Facebook, et les retours que l'on a, on sait que c'est du bon boulot, que les gens sont contents", a confié celui qui a écoulé plus d'un million d'albums en vingt ans.

S'agissant de la fin de sa carrière, c'est parce qu'il s'est considéré comme "en fin de cycle", que Sinik a choisi de tenter une tout autre expérience professionnelle. "Quand tu ne vas plus au studio avec la patate d'un mec de 20 ans qui a envie de tout arracher, avec l'envie de manger tout le monde, quand ça commence à ta soûler d'être en promo... C'est qu'il faut se poser les bonnes questions, a-t-il développé avec franchise. Je ne suis pas quelqu'un qui triche, je n'ai jamais fait de la musique en mentant aux gens ou en y allant à reculons. Tant que j'avais la passion, j'étais là. J'ai fait trois albums en trois ans, les gens peuvent en témoigner. Quand tu le sens plus, tu le sens plus. C'est pour ça qu'il faut avoir d'autres projets."

Si Sinik dit en avoir terminé avec la musique, son double disque d'or et son disque de diamant exposés dans son salon seront toujours là pour témoigner de son succès passé.

Olivia Maunoury