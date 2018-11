Sloane, célibataire : "J'ai fait une croix sur les hommes !"

"Besoin de rien, envie de toi", c'est du passé ! Sloane, qui a connu le succès grâce à ce titre en duo avec Peter (alias Jean-Pierre Savelli), n'a plus envie de qui que ce soit et n'a besoin que d'elle-même pour avancer dans la vie.

La chanteuse, qui a pris une nouvelle direction après la décision de son ancien complice de ne plus former leur duo aussi bien sur scène qu'au cinéma, n'a plus de regrets sur ce pan de sa vie professionnelle. "Il y a cinq ans, il a voulu arrêter notre duo pour tenter une carrière seul. Ça n'a pas fonctionné et on nous a enlevés de la tournée Stars 80. On a alors perdu quatre ans de tournée ! Je trouve ça bête. De toute façon, on a toujours eu de gros soucis d'entente", a-t-elle raconté à Ici Paris. La chanteuse, qui fait 80 galas par an, a formé le groupe Passions 80 avec Alain Llorca (Gold) et Richard Sanderson (à qui ont doit Reality).

Autre perte subie par Sloane : celle de Thierry, son mari pendant dix-sept ans et père de sa fille Morgane (30 ans). "Il m'a abandonnée pour une femme plus jeune. Ça a été très dur, je l'aimais, c'était un peu comme mon âme soeur. J'en profite pour préciser que je n'ai jamais été jalouse de la femme de Peter [contrairement à ce qu'il avait sous-entendu, NDLR] puisque, quand il l'a rencontrée, j'étais déjà avec mon mari ! (...) Comment être jalouse d'elle alors que c'est moi qui ai quitté Peter en 1985 ?", dit-elle. Sloane, qui avait un amoureux il y a quelques années, relate qu'aujourd'hui, elle ne croit plus en l'amour. "J'ai fait une croix sur les hommes, quelque part ! Trop de déceptions, plus d'envie et la peur de souffrir à nouveau me freinent", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

