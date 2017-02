Sofia Lesaffre, des "3 frères le retour" à "Seuls" : Une nouvelle Lara Croft !

Le réalisateur David Moreau, armé de talent et d'ambition, s'est lancé dans l'adaptation de la bande dessinée Seuls écrite par Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzotti (aux éditions Dupuis). Pour le premier rôle féminin, le réalisateur de 20 ans d'écart a choisi Sofia Lesaffre. Elle incarne à merveille Leïla, une héroïne déterminée et courageuse qui se réveille un beau matin dans un monde entièrement vide... ou presque. Purepeople a rencontré cette jeune actrice très prometteuse...

Le lendemain de sa venue sur le plateau de Quotidien avec Yann Barthès, Sofia Lesaffre et son partenaire Stéphane Bak ont poursuivi la promotion du film de science-fiction Seuls avec Purepeople. Une rencontre en toute décontraction autour de quelques viennoiseries, d'un café et d'un jus d'orange...

Le casting

"Mon premier essai était une scène assez forte où je dois affronter le fameux brouillard. J'avais une autre scène aussi plus posée avec Dodji pour voir la sensibilité du personnage parce que c'est aussi ça qui compose Leila, sa sensibilité et sa féminité. On s'est beaucoup vus pour créer un groupe, il fallait qu'il y ait une vraie entente visuelle", nous confie la comédienne.

Qui est Leïla ?

C'est son partenaire Stéphane Bak qui se charge de décrire le personnage de Sofia, la vaillante Leïla : "C'est Tomb Raider, Lara Croft ! C'est une leadeuse, très féminine, la grande soeur du groupe qui prend ses responsabilités et qui fonce, qui réfléchit mais qui n'a pas peur. Elle a des goûts qu'on pourrait qualifier de masculins avec les voitures et la bagarre, mais c'est une fille qui a beaucoup de sensibilité et qui est très attentionnée, qui regarde toujours vers les autres."

Qui est Sofia ?

C'est toujours Stéphane qui décrira l'actrice à qui il a donné la réplique : "Sofia, c'est une fille qui a du caractère, talentueuse, très investie, très concentrée. Et qui, je pense, va faire une très belle carrière. Très sincèrement, je le pense."

Le tournage

"Le tournage a été long, neuf semaines avec en plus des retakes, mais on n'a pas vu le temps passer. Ça s'est déroulé en région parisienne et en Picardie. Pour une fois, c'est un film de science-fiction qui se passe chez nous !" Son souvenir le plus marquant sera celui du blocage d'une partie de l'autoroute pour les besoins du film : "Ça faisait un peu Walking Dead. On avait une parcelle juste pour nous, on pouvait même faire du vélo, c'est quand même classe !"

Et si le tournage a été physique, ça n'a pas posé de problèmes à Sofia : "Le nombre de fois où je me suis fait mal sur le tournage, je ne compte plus ! On était tellement dedans. C'était de la bonne énergie. On encaisse tout. C'est la première fois que je me donne autant pour un film. C'est épuisant même si c'est un plaisir."

Un loup solitaire

Si la solitude pèse aux personnages du film Seuls, elle n'effraie pas l'actrice Sofia Lesaffre : "J'adore être seule. Je suis très solitaire." Mais si elle aime avoir des moments rien qu'à elle, Sofia crée des liens forts avec son entourage, comme ses "Tontons de cinéma" qui l'ont choisie pour Les Trois Frères, le retour : les Inconnus ! Ainsi, Didier Bourdon et Pascal Légitimus étaient présents lors de l'avant-première de Seuls à Paris le 23 janvier : "C'était vraiment super qu'ils viennent à cette projection. J'en ai profité pour les remercier au micro."

Son message aux fans de la BD

"Je leur dirais qu'ils ne vont pas être déçus. Il faut partir du principe qu'on a créé quelque chose avec David Moreau, on aime la BD, on s'en inspire, mais on fait vraiment quelque chose de différent. Une histoire à part entière et pas juste une pâle copie. David a apporté une profondeur et un ton qu'on ne retrouve pas forcement dans la BD."

Seuls, en salles le 8 février