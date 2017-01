Sofia Richie : Son nouveau tatouage... en hommage à son père Lionel Richie !

La petite soeur de Nicole Richie est plutôt bien entourée pour ses débuts dans le show-business. Le jeune mannequin peut notamment compter sur le soutien de l'ex-meilleure amie de sa soeur, l'héritière Paris Hilton, avec qui elle est régulièrement photographiée.

"C'est ma plus proche amie dans le milieu. C'est vraiment super de l'avoir à mes côtés, elle est comme ma soeur, elle a déjà traversé tout ça. Elle me donne toujours de très bons conseils et veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle voit bien le chemin que je prends et veille sur moi, elle me dit ce qu'il vaut que j'évite, et quoi faire pour être la meilleure version de moi-même", a-t-elle confié au magazine Wonderland le mois dernier.

Sofia Richie est en revanche nettement moins élogieuse en ce qui concerne sa grande soeur de 35 ans, mariée à Joel Madden et maman de deux enfants. "Elle avait l'habitude de m'emmener à la fête foraine, ce genre de trucs", a-t-elle éludé. Visiblement, il n'y a pas qu'avec Paris Hilton que la star de The Simple Life est fâchée.

Coline Chavaroche