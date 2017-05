Sonia Rolland et Cathy Guetta, invitées glamour d'un lieu très convoité à Cannes

Il y avait du beau monde pour la soirée d'ouverture du Club by Albane, le 18 mai. Cette année, le Club d'Albane Cleret s'est juché sur le rooftop du JW Mariott, en ce 70e Festival de Cannes. Sonia Rolland, somptueuse, était de la partie pour cette inauguration.

À Cannes, ils sont nombreux à vouloir absolument se procurer la carte qui permet d'accéder à La Terrasse et au Club by Albane, lieu d'exception permettant aux privilégiés détenant ce pass de se détendre ou faire la fête comme ils l'entendent. Aujourd'hui comédienne et réalisatrice, l'ex Miss France Sonia Rolland, vêtue d'une simple robe noire, était tout simplement divine. Venue sans son compagnon, Jalil Lespert, elle a partagé sa soirée avec Cathy Guetta, que l'on a vue prendre la pose aux côtés de la chorégraphe qui a brillé lors de la cérémonie d'ouverture le 17, Blanca Li.

Une autre ancienne Miss France était de la partie, Rachel Legrain-Trapani. Dolorès Doll, mannequin, mais aussi Sylvie Pialat et Kerren Tall profitaient du Club by Albane, non loin de la patronne du lieu Albane Cleret. Il y avait aussi le directeur de la communication internationale de Dior Parfums et beauté, Jérôme Pulis. Dominique Besnehard, à qui l'on doit la géniale série Dix pour cent, a pu croiser Raphaël Mezrahi, Mathilde Favier ainsi Lola Dewaere photographiée aux côtés de Christophe Carrière, qui a d'ailleurs consacré un beau livre à son père, le mythique Patrick. Anne-Florence Schmidt comptait aussi parmi les convives. Une première soirée d'exception à l'image de toutes celles qui vont suivre.