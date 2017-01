Sophia Bush "traumatisée" par son divorce de Chad Michael Murray : Elle raconte

Dix ans après son divorce ultramédiatisé, la jolie Sophia Bush a enfin brisé le silence sur sa rupture explosive avec Chad Michael Murray. L'ex-couple s'était rencontré sur le tournage de la série Les Frères Scott, avant de se fiancer en mai 2004. L'année suivante, les interprètes de Brooke Davis et Lucas Scott convolaient en justes noces... avant de se séparer cinq mois plus tard ! Un mariage écourté par l'infidélité supposée du beau gosse, qui l'aurait trompée avec la riche héritière Paris Hilton sur le tournage de La Maison de cire.

Une trahison dont Sophia Bush a eu bien du mal à se remettre si l'on en croit la lettre ouverte qu'elle a écrite pour le site du magazine Cosmopolitan. "Quand ma carrière d'actrice a commencé, j'avais 20 ans et je ne cherchais pas à être en couple. Mais il y en a un qui est venu me chercher et les choses sont devenues sérieuses, même si je n'avais pas l'intention de me caser avant mes 30 ans. Mais quand la personne que vous fréquentez vous demande de l'épouser, vous pensez : 'Sans doute est-ce ainsi que les choses doivent évoluer'", a-t-elle commencé.

Malheureusement, rien ne s'est passé comme elle l'espérait. "J'ai toujours refusé de laisser cette relation de couple me définir, c'est pourquoi j'ai fait de mon mieux pour éviter le sujet pendant dix ans. En vérité, ça a été un événement très grave dans ma vie. Le traumatisme a été d'autant plus fort qu'il était public, ce qui est franchement bizarre pour une fille qui n'était qu'une étudiante lambda vingt-quatre mois plus tôt, avant que sa vie ne vole en éclats", a-t-elle ajouté.

Bien qu'elle ne le nomme pas directement, la comédienne de 34 ans fait clairement référence à Chad Michael Murray, aujourd'hui âgé de 35 ans et re-marié à l'actrice Sarah Roemer, avec qui il a eu deux enfants. Bien des années plus tard, Sophia Bush, qui a ensuite fréquenté ses partenaires de scène James Lafferty et Jesse Lee Soffer, assure avoir aujourd'hui compris que chaque relation a un but précis et qu'il faut tirer les leçons de ses expériences pour "apprendre à se connaître et à s'aimer". Car avant d'aimer l'autre, encore faut-il s'aimer soi-même.

Coline Chavaroche