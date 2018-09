Sophie Davant au bord des larmes dans TPMP : Elle annonce une triste nouvelle

Coup dur pour Sophie Davant (55 ans). Ce lundi 10 septembre 2018, l'animatrice d'Affaire conclue (France 2) était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Et c'est au bord des larmes qu'elle est apparue.

L'animateur a donc précisé qu'un "événement douloureux" était survenu dans sa vie et que, si elle avait annulé les tournages de son émission, elle avait honoré son invitation dans TPMP. C'est alors que Sophie Davant a expliqué pourquoi elle n'avait pas le moral : "Ça semble dérisoire comme ça quand on a traversé des épreuves, quand on a perdu des êtres chers, mais j'ai perdu mon petit chien aujourd'hui. Elle allait très bien avant-hier et hier elle n'était pas très bien. Elle est allée chez le vétérinaire et elle est décédée d'une embolie pulmonaire. C'est juste inimaginable, hallucinant."

La charmante blonde a ensuite rappelé que Djette, sa boule de poils, la suivait partout, même sur les tournages de ses émissions. "Je n'ose pas imaginer le vide qu'elle va laisser. J'ai passé l'après-midi à pleurer donc j'ai apporté un petit mouchoir histoire de tenir", a-t-elle conclu le sujet.