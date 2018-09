Sophie Davant draguée dans Affaire conclue : "Il est très gentil, ce garçon"

L'affaire n'a à coup sûr pas été conclue mais le jeune homme a fait passer son message. Mardi 11 septembre 2018, Sophie Davant était de retour avec un nouveau numéro d'Affaire conclue, sur France 2. Et elle a notamment reçu Benjamin, un assistant social venu vendre un vase en étain qu'il a hérité de sa tante.

Et il a décidé de joindre l'utile à l'agréable en draguant l'animatrice de 55 ans. "Vous êtes ravissante", lui a lancé Benjamin lors de son arrivée. Un brin gênée, Sophie Davant l'a remercié et lui a répondu : "En plus, vous avez une vue plongeante." Le vendeur en a donc profité pour faire un nouveau compliment à son interlocutrice : "Vous êtes sans doute belle de tous les côtés." "Il est très gentil ce garçon", a conclu la belle blonde qui a récemment vécu la perte d'un être cher.