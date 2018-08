Sophie Davant ouverte à l'amour : "Le meilleur reste à venir"

Sophie Davant se confie en toute liberté ce mercredi 22 août 2018 dans le nouveau numéro du magazine Gala. L'une des animatrices préférées des français a vécu une saison remplie de succès avec sa nouvelle émission, Affaire conclue (France 2), qui a été reconduite pour la rentrée prochaine. Épanouie professionnellement, elle l'est aussi dans sa vie privée après avoir vécu des épreuves sentimentales douloureuses.

Divorcée du journaliste et animateur Pierre Sled depuis cinq ans, avec qui elle a partagé 23 ans de vie commune et eu ses deux enfants Valentine (23 ans) et Nicolas (25 ans), Sophie Davant avait réussi à tourner la page dans les bras d'Erik Orsenna, un écrivain français de seize ans son aîné. Malheureusement, leur idylle n'aura pas durer plus d'un an.

Aujourd'hui, Sophie Davant se fait plus discrète sur ses relations mais elle l'assure, dans les colonnes de l'hebdomadaire, elle a encore beaucoup de choses à vivre en amour : "Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, j'ai une sorte de certitude intime que le meilleur reste à venir. Ça ne m'empêche pas d'être nostalgique, ni d'avoir été blessée, d'avoir eu des histoires d'amour douloureuses et d'avoir eu besoin de temps pour en sortir et récupérer, mais j'ai quand même cette conviction que l'avenir sera merveilleux. Alors j'y travaille."

Un optimisme sans faille qui a toujours définit la blonde de 55 ans. D'ailleurs, elle n'hésite pas à conclure son entretien sur une pointe d'humour : "Et dès que je me remarie, je vous fais signe ! Sans faute."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Sophie Davant dans le nouveau numéro de Gala, en kiosques ce mercredi 22 août 2018