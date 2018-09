Sophie Davant se confie sur son divorce avec Pierre Sled : "Un vrai deuil"

Vendredi 14 septembre 2018, Daphné Bürki présentait un nouveau numéro de son talk-show sur l'amour, Je t'aime etc. Et alors que la longévité dans un couple était abordée, sa voisine de l'après-midi sur France 2, Sophie Davant, a accepté d'évoquer sa vie privée lors d'un entretien bouleversant et rempli de sincérité.

L'animatrice d'Affaire conclue et Toute une histoire est revenue sur les grands amours qui ont rythmé sa vie. De son premier béguin au CP à ses premiers émois au collège, Sophie Davant fait le tour des hommes qui ont fait palpiter son coeur. Parmi eux, impossible de passer à côté de Pierre Sled, avec qui elle a partagé 23 ans de vie commune et accueillait deux beaux enfants, Nicolas (21 ans) et Valentine (19 ans) avant de divorcer. Aujourd'hui en bons termes avec son ex, la blonde de 55 ans admet avec émotion que cette séparation a été une terrible épreuve.

"On s'est retrouvé sur des routes parallèles à un moment donné mais plus vraiment ensemble et avec des aspirations différentes. Au fond, c'est très douloureux d'envisager une séparation mais c'est aussi courageux de se libérer. On s'est toujours dit avec Pierre qu'on s'était quitté avant de s'insupporter" explique Sophie Davant avant d'ajouter : "C'est un deuil, un vrai deuil à faire. Ça ne se fait pas comme ça. 23 ans de vie commune, c'est long d'établir de nouveaux équilibres. Il m'a fallu beaucoup de temps."

Dévastée après son divorce, elle ne parvient pas à camoufler sa peine au point que celle-ci se remarque dans son travail. Heureusement, romantique dans l'âme, elle ne désespère pas de voir son coeur s'emballer à nouveau, son "oeil briller" et de se "sentir légère". Car, quoi qu'il arrive dans la vie et comme le dit si bien Sophie Davant, "c'est fabuleux l'amour."