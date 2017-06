Sophie Davant voit la vie en rose, face au roi du best-seller Douglas Kennedy

Pour sa 22e édition, le Festival du livre de Nice, placé cette année sous le thème de la Méditerranée, s'est installé dans les jardins de la ville. Du 2 au 4 juin dernier, ce sont près de 200 écrivains, essayistes, historiens, poètes et célébrités, qui ont investi Nissa La Bella pour venir présenter leurs dernières oeuvres et rencontrer leurs lecteurs.

La pétillante Sophie Davant est notamment venue présenter son livre Il est temps de choisir sa vie, publié aux éditions Albin Michel. Souriante et tout de rose vêtue, elle a enchaîné les dédicaces avec le sourire comme Éric Naulleau, venu soutenir son livre hommage à son idole Parkeromane. Sylvie Le Bihan comptait aussi parmi les invités, avec son tout nouveau roman, Qu'il emporte mon secret, publié aux éditions Seuil.

Le roi du best-seller Douglas Kennedy avait aussi répondu présent à l'invitation, pour présenter Toutes ces grandes questions sans réponses, aux éditions Belfond. Durant ces trois jours de rencontres, animations, lectures et débats, il a pu croiser la pétillante Louise Ekland, qui a écrit À moi les petits Français (éditions du Rocher) ainsi que Arnaud Guillon En amoureux (aux éditions Héloïse d'Ormesson).

Eric Neuhoff et sa Costa Brava (éditions Albin Michel), Patrick de Carolis et ses Rides intérieures (éditions Plon) ainsi que Jacques Pradel, Gilles Charpentier, Claude Rizzo ou encore Alexandre Devecchio figuraient aussi parmi les intervenants.

Le festival des amoureux de la lecture était placé sous la présidence de Paule Constant, de l'académie Goncourt, et de Dany Laferrière de l'Académie française. Le maire de la ville et président de la métropole et de la région Christian Estrosi apportait aussi son concours à l'événement, de même que Franz-Olivier Giesbert, président du jury.

Coline Chavaroche