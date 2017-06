Christian Estrosi, jeune marié: Sa jolie déclaration sur sa femme Laura Tenoudji

Depuis le 12 novembre 2016, Christian Estrosi (61 ans) est l'heureux époux de Laura Tenoudji (41 ans), chroniqueuse dans Télématin sur France 2, et le couple attend actuellement son premier enfant.

Du coup, lors de son passage dans Salut les Terriens samedi 3 juin sur C8, le maire de Nice a inévitablement été invité à parler de ses amours par Thierry Ardisson. A la question de savoir si Laura Tenoudji avait eu une quelconque influence sur ses récentes options politiques (Christian Estrosi, du parti Les Républicains, a par exemple saisi la main tendue par le président de la République Emmanuel Macron), l'homme politique a répondu : "C'est vrai que d'avoir à ses côtés une femme qui vous apporte aussi sa touche d'intuition, une part de repères, une famille soudée, ça compte aussi."

Récemment interrogée par nos confrères de Télé Star, Laura Tenoudji avait quant à elle confié à propos de son homme politique de mari : "Je n'ai jamais vraiment aimé la politique et je ne me sens pas à l'aise dans ce milieu. Je le suis plus dans les milieux artistiques. Je ne suis pas subjuguée par le pouvoir (...) Ce que j'aime chez mon mari, c'est l'homme. Il a été champion de moto, c'est lui que j'ai épousé, pas la politique."

Christian Estrosi est père de deux filles (Laetitia et Laura), nées de son mariage avec Dominique Sassone, et Laura Tenoudji est la maman de Milan (7 ans), fruit de sa relation passée avec Michael Tapiro.

