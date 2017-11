Sophie Fontanel : "J'ai beaucoup de mal à me lier avec un homme"

"Nan mais !!!! Merciiiiii en écriture gratitudesive, Grazia ! Et en @jacquemus ! En Simon !", écrit Sophie Fontanel sur Instagram. Elle a ainsi réagi à la sortie du nouveau numéro de Grazia, dont elle fait la couverture. Photographiée par le duo Andoni & Arantxa pour illustrer sa cover story, Sophie Fontanel s'est également prêtée à l'exercice de l'interview. L'auteur d'Une Apparition (éditions Robert Laffont) y parle d'amour et de son rapport avec le sexe opposé. Elle révèle notamment : "J'ai beaucoup de mal à me lier à un homme."

"Ça vient d'une fragilité que peu devinent, d'une difficulté à m'attacher, qui vient à mon avis d'une extraordinaire peur d'être envahie", ajoute Sophie Fontanel. "J'ai eu un moment dans ma vie, quand j'étais très jeune, où on m'a fait du mal et où je n'ai pas pu m'échapper. Un abus comme on dit aujourd'hui... Quand il t'arrive un truc comme ça, tu mets des systèmes pour ne plus te faire coincer."

Néanmoins, cette carapace ne constitue pas un obstacle à une relation amoureuse. "Quand je suis amoureuse, 'j'arrange' tellement le mec qu'il n'est même plus lui", explique Sophie Fontanel, suivi d'un éclat de rire. En attendant "le mec", l'experte mode jouit de l'affection et de l'admiration de ses abonnés.

Toujours pour Grazia, Sophie Fontanel a participé à la séquence "Minute Mode".