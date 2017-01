Sophie Marceau en deuil : La star a perdu sa maman...

La fin d'année a été douloureuse pour Sophie Marceau. Le 18 décembre, la superbe actrice préférée des Français a perdu sa mère. Simone Maupu est décédée d'un cancer, entourée de sa famille, indique Paris Match. "Elle a été incinérée deux jours après au crématorium de la Vézère, dans le village corrézien d'Allassac, en présence de la comédienne, son père Benoît, son frère Sylvain, sa fille Juliette – 14 ans, dont le père est le producteur Jim Lemley –, et quelques proches," précise le magazine Closer. Sophie Marceau s'était rendue très régulièrement en Corrèze pour rendre visite et soutenir sa mère à l'hôpital de Brive-la-Gaillarde, puis dans la maison familiale de Segonzac.

Le 8 mars dernier, lors de la journée de la Femme, Sophie Marceau avait fait au magazine Paris Match une déclaration touchante à propos de la femme la plus importante dans sa vie : "J'admire Janis Joplin, Thelma & Louise, La Callas, Simone Veil, Marguerite Duras. Mais par-dessus tout, j'admire ma maman, la femme la plus merveilleuse du monde." Son père, chauffeur routier, et sa mère, qui a travaillé dans un grand magasin et dans une brasserie, avaient divorcé lorsqu'elle avait 9 ans pour se remarier quelques années plus tard, l'amour étant plus fort que tout. Ses parents lui ont transmis de belles valeurs, celle du travail, de la détermination et de l'intégrité.

À la lumière de cette triste nouvelle, le message de bonne année de Sophie Marceau, qui a également perdu en 2016 son ancien compagnon et père de son fils Vincent, le réalisateur Andrzej Zulwaski, prend un sens particulièrement émouvant : "Bonne année à tous !! Prenons soin de ceux qu'on aime et des autres, de notre terre et du vivant ! Love 2017."