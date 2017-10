Sophie Vouzelaud : Bientôt le mariage avec Fabian !

Le mariage de sa soeur Violène, le 22 juillet dernier, lui a donné l'envie de dire "oui" à son compagnon.

Comme nos confrères de Closer viennent de le révéler, Sophie Vouzelaud s'apprête à se marier avec son chéri Fabien, conseiller financier de 29 ans. Et pour trouver la robe de mariée parfaite, l'ancienne première dauphine de Miss France en 2007 et candidate de Danse avec les stars 6 a fait appel... à Cristina Cordula. En effet, selon Télé Star, elle a participé en septembre dernier à son émission La Robe de ma vie (M6) et était accompagnée de Geneviève de Fontenay pour l'occasion. Pour l'heure, on ignore encore quand l'épisode dans lequel elle apparaît sera diffusé.

Ce n'est pas la première fois que Sophie Vouzelaud participe à une émission de M6. En août 2016, elle apparaissait au côté de Fabian dans Chasseurs d'appart'. Le couple était à la recherche d'un bien d'au moins 140 m², avec de grandes pièces ouvertes et dans un style moderne, tout ça pour un budget de 450 000 euros grand maximum, à Limoges.

En 2015, la jeune femme malentendante s'épanchait sur leur relation dans les colonnes de Télé Star : "Jamais ma surdité ne m'a posé de problèmes dans ma vie privée. Avec Fabien, c'est l'amour fou. Je lis sur ses lèvres et il apprend la langue des signes."

Nous adressons toutes nos félicitations à Sophie Vouzelaud et Fabien !