Soprano papa à 16 ans... d'un enfant qu'il ne connaît pas

Soprano a fait de la mélancolie sa marque de fabrique. Et le public y est sensible puisque le chanteur a écoulé 500 000 exemplaires de son dernier album L'Everest et remplira, le 7 octobre prochain, le Stade Vélodrome, si cher à son coeur puisqu'il est originaire de Marseille. Il a d'ailleurs invité ses amis Black M, JUL et Alonzo à se joindre à la fête. Ses textes touchants, très loin du bling-bling du rap actuel, Soprano les puise dans son expérience personnelle, marquée par plusieurs épreuves douloureuses qu'il ne pourra jamais oublier, parmi lesquelles une tentative de suicide, mais pas seulement.

Si l'ex-membre de Psy4 De La Rime est aujourd'hui l'heureux papa de trois enfants – Inaya (née en 2007), Lenny (en 2009) et Luna (en 2012), tous les fruits de son amour pour sa discrète épouse Alexia qui ne veut pas être exposée –, il a eu un autre enfant bien avant eux. Lors d'un entretien réalisé pour Paris Match, publié le 28 septembre, Soprano (Saïd M'Roumbaba de son vrai nom) révèle avoir eu un enfant à l'âge précoce de 16 ans, qui n'a pas abouti à une paternité. "Saïd apprend qu'il est le père d'un enfant. Mais sa mère a décidé de l'avoir seule et demande un placement en famille d'accueil à sa naissance, laissant Saïd face à son erreur de jeunesse", relate l'hebdomadaire. Un manque que Soprano ressent encore vingt-deux ans plus tard. "C'est la grande blessure de mon existence. La loi fait que je ne peux pas savoir ce qu'est devenu cet enfant. Et lui ne peut pas chercher à savoir qui est son père", regrette avec émotion le chanteur de 38 ans.

Je suis un vrai papa

Si son papa sera au Stade Vélodrome dans quelques jours, il n'a pas toujours été présent. "Je ne l'ai quasiment jamais vu", avoue Soprano qui détaille que son père, immigré comorien et "navigateur" partait trois ou quatre mois d'affilée et voulait être tranquille chez lui lorsqu'il rentrait dans son logement de l'une des cités marseillaises. "Il n'avait presque pas connu son propre père, il a reproduit la même chose avec moi. Il a fait de son mieux. J'ai pigé que la vie d'un homme n'est pas toujours simple. Depuis, ça va mieux", confie l'artiste. Un modèle et une absence qu'il a pris soin de ne pas reproduire auprès de ses trois enfants. "Quand je suis avec eux, j'essaye de laisser Soprano de côté. Je suis un vrai papa, je joue au foot avec mon fils, je sors avec mes filles, on évite de parler de moi et de ma carrière", livre à coeur ouvert le chanteur si populaire auprès des jeunes.

